الدفاع: قائد عمليات البصرة تحدث بشكل شخصي مع احد الإعلاميين

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، توضيحا حول تصريح قائد عمليات البصرة بشأن توقيف الاعلامي الذي يغطي تظاهرة "غير مرخصة"، مشيرة الى أن القائد كان يتحدث بشكل شخصي مع احد الإعلاميين.

وقالت الوزارة في بيان ، إنها "وعلى لسان المستشار الإعلامي للوزارة تود أن تقدم توضيحا بشأن التصريح الذي ظهر على بعض وسائل الإعلام المنسوب إلى قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال", مبينة أنه "اتضح من خلال تجزئة التصريح انه يتوعد الإعلاميين والصحفيين في التظاهرات غير المرخصة بالاعتقال".

واوضحت أنه "بعد تدقيق المعلومات تبين إن القائد كان يتحدث بشكل شخصي مع احد الإعلاميين ولم يقصد اعتقال الصحفيين أو منعهم, وإنما كان يشكو من الضغوطات وتسريب المعلومات بشكل سريع قبل تدقيق المعلومة من مصدرها الأساسي"، معربة عن الأسف "باستخدام هذا التصريح بشكل معاكس وأجتزأت الكثير منه والذي وضح فيه إن رسالة الإعلام هي لنقل الحقيقة".

وشددت وزارة الدفاع على أنها "حريصة اشد الحرص على التعاون وتسهيل عمل وسائل الإعلام كافة"، مؤكدة "أننا نؤمن إن استقرار الأمن ودحر الإرهاب لا يمكن تحقيقه إلا يتكاتف الجهود وبموقف الإعلاميين الوطني وبمساندتهم لجيشنا الباسل".

يشار الى أن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال توعد عبر تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع، الاعلاميين، الذين يغطون التظاهرات غير المرخصة بـ"التوقيف".