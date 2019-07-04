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النزاهة تطالب برفع الحصانة عن خمسة نواب لتورطهم بملفات فـسـاد


كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن احالة قضايا تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، مشيرة في ذات الوقت الى انجاز ملفات تطال أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب لتورطهم بقضايا "ثقيلة جدا".

وقال رئيس الهيئة بالوكالة، في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، ان الهيئة "احالت عددا من القضايا التي تطول مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء"، مشيرا الى "مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد".

وأوضح ان تلك القضايا "سلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها قضائياً".

وكشف عن انجاز الهيئة "لملفات تطول أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب"، عاداً إياها "قضايا ثقيلة جدا".

ولفت رئيس الهيئة، إلى ان "عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية"، مبيناً أن "أسباباً عدة حالت دون انجازها".

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