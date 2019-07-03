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اعتقال شخصين بتهمة بـ"الإرهاب" والمخدرات في سامراء


أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الأربعاء، عن اعتقال شخصين بتهمة الإرهاب والمخدرات في مدينة سامراء.

وذكرت القيادة في بيان  ان "قوة من الفوج 2 اللواء 13 ألقت القبض على المدعو ( م . ا. م ) والمطلوب وفق المادة ٤ ارهاب اثناء واجب تفتيش منطقة الحويش في سامراء ، تم تسليمه الى الجهات المختصة". 

وأضافت، أن "قوات الشرطة الاتحادية في بغداد تمكنت من اعتقال احد الاشخاص يستقل دراجة نارية ضبط بحوزته ثلاثة أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكرستال المخدرة تم تسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة".

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