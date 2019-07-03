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الجنائية المركزية: السجن سبع سنوات لمدان بابتزاز فتاة الكترونياً


أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى  ان "المحكمة نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة في العاصمة بغداد من خلال اختراق حسابها عبر الفيس بوك والحصول على صور الضحية ومن ثم بدأ بمساومتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها الشخصية".

واضاف ان "المتهم اعترف امام المحكمة بجريمته وان عملية القبض عليه جرت من خلال كمين اعد من قبل القوات الامنية بناءً على أوامر قضائية "، مشيراً الى ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات لتقضي بسجنه لمدة سبع سنوات".

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الجنائية المركزية: السجن سبع سنوات لمدان بابتزاز فتاة الكترونياً
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