سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشيد بتضحيات وانتصارات متطوعي الحشد الشعبي، ويوصيهم بأن يتميزوا بالأخلاق الحميدة

أشاد سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) بشجاعة وتضحيات متطوعي الحشد الشعبي ، التي باتت واضحة للمنصفين في كل دول العالم، بعدما حققوا الانتصار، ووقفوا بوجه اكتساح “داعش” للمنطقة، داعيا (مدّ ظله) ان يتميزوا عن الاخرين بتحليهم بالأخلاق الحميدة والفاضلة، وعكسها بتصرفاتهم وسلوكهم اليومي، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لقائد ومقاتلي فرقة الإمام علي (عليه السلام) القتالية.

وأوصى سماحته المتطوعين للدفاع عن العراق ومقدساته الحفاظ على ما حققوه من انتصارات بمزيد من الحذر واليقظة، وبتقوية عقيدتهم وتثبيتها في النفوس، وأن تكون سيرتهم وتصرفاتهم مستمدة من تعاليم المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين)، ويتصفوا بالورع والالتزام الديني والأخلاقي.