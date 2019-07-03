مجلس مكافحة الفساد: 265 مسؤولا بالدولة لم يقدموا بياناتهم

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما اشار الى أن 265 مسؤول لم يقدموا بياناتهم، وجه وزارة الداخلية بتزويده بجدول زمني حول اجراءات مكافحة المخدرات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور اعضاء المجلس،

مبينا ان المجلس استعرض عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط. وأوضح البيان المجلس وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني فيما يخص اجراءات مكافحة المخدرات.

كما استمع المجلس، بحسب البيان، الى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم تصل اعدادهم الى ٢٦٥ شخصية.

كما اطلع المجلس على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد.