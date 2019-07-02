عبد المهدي: التحقيق بقضية التظاهرة عند السفارة البحرينية غير مكتمل وسيتم التعامل مع المعتقلين وفق القانون

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان التحقيق مع المعتقلين بخصوص حادثة اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة بغداد مستمر.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم،، ان "التحقيق بقضية التظاهرة عند السفارة البحرينية غير مكتمل وسيتم التعامل مع المعتقلين والبالغ عددهم 54 معتقلاً وفق القانون".

وكان عشرات الأشخاص، قد اقتحموا، الخميس (27 حزيران 2019)، السفارة البحرينية في بغداد تنديدا بـ"صفقة القرن" التي يتناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء "الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي" وورشة المنامة التي عقد في البحرين يومي 26 و27 حزيران الجاري للغرض ذاته، ليسارع وزير الداخلية ياسين طه الياسري بالتوجه إلى مقر الوزارة ويأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة حماية السفارة قبل أن تعلن الوزارة القاء القبض على 54 شخصا يشتبه بمشاركتهم في اقتحام السفارة.

وأعقب ذلك اتصال رئيس الجمهورية برهم صالح بالملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ليؤكدا على "عدم تأثير هذا الحادث على العلاقات بين بغداد والمنامة"، فيما أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم لنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، في إتصال هاتفي أيضا، على "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية ومنها سفارة البحرين، دون أن يؤثر حادث اقتحام السفارة على التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".