هيئة الاستثمار تصدر بياناً بشأن تأهيل الاراضي المحيطة بمطار بغداد

أصدرت هيئة الاستثمار، الثلاثاء، بياناً بشأن تأهيل الأراضي المحيطة بمطار بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان ان "قرار مجلس الوزراء على استثمار جزء من الأراضي المحيطة ب‍مطار بغداد الدولي والبالغة مساحتها 16 ألف دونم، من أصل 106 ألف دونم متروكة وعائدة إلى الدولة، دون المساس بأية حقوق لأراضي خاصة وعائدة ومشغولة من قبل المواطنين".

وكان تحالف القوى العراقية قد طالب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء قرار إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد.