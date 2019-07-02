مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية قرض "تطوير الخدمات الكهربائية" بين العراق والبنك الدولي

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض "مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية" بين العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عادل عبد المهدي في بيان، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الاسبوعية ، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالمهدي"، مبينا أن المجلس "ناقش العديد من القضايا والمواضيع المعدّة لجدول أعماله واتخذ عددا من القرارات".

ووافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة بحسب البيان، على "توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن صناعة الإسمنت في العراق، إضافة إلى موافقته على توصيات تقرير الزيارة التفقدية الى محافظة نينوى المتضمن الوقوف على الواقع الخدمي وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع"، فيما أقرّ "اتفاقية قرض (مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية ) بين حكومة جمهورية العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية".

وفي قطاع السكن، أقّر المجلس "توصيات محضر الاجتماع التشاوري المختص بتحديد نسبة معيّنة من انجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين وبما يضمن جدية المستثمر في انجاز المشروع على عاتقه"، مبديا موافقته على "استلام شبكة المجاري في منطقتي بوب الشام والثعالبة من قبل امانة بغداد".

وقرر مجلس الوزراء، أيضًا "الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن اللجان المشتركة الخاصة بعقود التسليح"، فيما وافق على "تعديل قراره رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن المنحة المخصصة للعتبتين العباسية والحسينية".