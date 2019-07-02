عبد المهدي: نعمل على اصدار تعليمات لاحقة لتنظيم عمل مؤسسات الحشد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أنه يعمل على إصدار تعليمات لاحقة لتنظيم عمل مؤسسات الحشد الشعبي.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي إن "الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت النصر ضد داعش وان الاوان لضمان حقوقه وتنظيم الاوضاع الامنية".

وأضاف أنه "لن يتم نقل الى صفوف القوات الامنية والجيش من ضباط الحشد الا من حصل على رتبة عسكرية رسمية".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "السياقات العسكرية الرسمية ستكون الفيصل في تنظيم انتقال ضباط الحشد الى صفوف الجيش والشرطة".