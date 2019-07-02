المرور تعلن وصول الوجبة الثانية من اللوحات المرورية

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، وصول الوجبة الثانية من اللوحات المرورية، مشيرة الى توزيعها على مواقع التسجيل بعد 10 ايام.

وقال الرائد فادي عماد من اعلام المديرية، إن "اللوحات المرورية من الوجبة الثانية من العقد المبرم مع الشركة المجهزة لنا وصلت اليوم بجهود ومتابعة مدير المرور العام، وتم ارسال النماذج الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية وخلال فترة 10 ايام يتم توزيعها الى كافة مواقع التسجيل عموم العراق".

واضاف عماد، ان "اللوحات تضم مركبات الحمل والخصوصي، وستسد حاجة كافة المواقع"، مستدركا أن "التأخير كان بسبب اجراءات التعاقد وليس بسبب المرور العامة".