الشيخ حمودي يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين العراق وكوريا الجنوبية

أكد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أهمية تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين العراق وكوريا الجنوبية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وفي المجالات كافة.

وقال سماحته خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه الخاص مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية السيد هان بيونغ دو والوفد البرلماني المرافق له "ان العراق وبعد تحقيق النصر الكبير على الإرهاب وعصابة داعش يعيش الآن حالة من الاستقرار السياسي والأمني وهناك فرص كبيرة للاستثمار والمساهمة من قبل الشركات الكورية في عمليات إعادة البناء وتطوير مجالات التعاون المشتركة في الصناعة والتجارة والثقافة وتبادل الزيارات على مستوى البرلمانات، وعلى مستوى البعثات الدراسية والتبادل العلمي بين الجامعات العراقية والكورية الجنوبية".

وأشاد بالتقدم الحاصل في علاقات التعاون بين البلدين معربا عن الأمل في ان تشهد العلاقات مزيداً من التطور.

من جانبه أعرب السيد هان عن شكره لإتاحة فرصة اللقاء مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع العراق ، مشيراً الى ان زيارته الحالية للعراق لها مغزى كبير كون الوفد المرافق له يضم ممثلين عن الموالاة والمعارضة وهذا يعطي انطباعاً واضحا على ان كوريا الجنوبية موّحدة في تعزيز علاقاتها مع العراق وبكافة المجالات.