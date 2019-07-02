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الخدمات النيابية: معرقلون لا يحملون صفات رسمية اكدوا ان مطار كركوك لن ير النور


كشفت لجنة الخدمات البرلمانية، الثلاثاء، ان معرقلين لا يحملون صفات رسمية اكدوا ان مطار كركوك لن ير النور، مبينا ان نسبة الانجاز في المطار هي نسبة ملموسة على أرض الواقع.

وقال رئيس اللجنة كاظم فنجان الحمامي خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان، إن "نسبة الإنجاز في مطار كركوك الدولي نسبة ملموسة على أرض الواقع"، مبينا ان "بعض الجهات التنفيذية تجاهلت المشروع تماما والأغرب من ذلك ان لجان المحافظة اعلمتنا عن الظهور معرقلين لايحملون صفقة رسمية اخبروهم بان مطار كركوك لن يرى النور".

واضاف أن لجنته "خاطبت الجهات المعنية للأستفسار عن هؤلاء المعرقلين للمشروع الذي سيحقق مكاسب كبيرة لسلطة الطيران ولوزارة النقل ولمحافظة كركوك والذي سيفتح نافذه عالمية جديدة لهذه المدينة الجميلة "، مشيرا الى ان "اللجنة لن تتخلى عن كركوك وعن حقوق المحافظة مهما عظمت التحديات".

وطالب "على الجهات التنفيذية أن تغادر كهوف الروتين وتتجه في تنفيذ المشروع الخدمي الكبير".

وافتتحت وزارة النقل، في 30 ايلول 2018، مطار كركوك المدني، فيما هبطت أول طائرة على مدرجه بعد إعادة تأهيله بالكامل.

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الخدمات النيابية: معرقلون لا يحملون صفات رسمية اكدوا ان مطار كركوك لن ير النور
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