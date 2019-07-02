بدر النيابية ترجب بالأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي

أبدى المتحدث باسم كتلة بدر البرلمانية وليد السهلاني، الثلاثاء، ترحيب كتلته بالأمر الديواني الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بخصوص الحشد الشعبي، وفيما بين أن ذلك الأمر يمثل رؤية طرحت قبل عامين من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أكد دعم كتلته لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

وقال السهلاني في حديث صحفي، إن "بدر بالوقت الذي تثمن فيه الأمر الديواني الذي صدر من القائد العام للقوات المسلحة تثميناً للدور والعطاء الريادي للحشد الشعبي المقدس، فإننا نود الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست بعيدة فقد تم بيانها قبل عامين من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري والتي أشار فيها إلى المباركة بالفتوى الرشيدة وأن يعطى الدور الاستثنائي والريادي للحشد كونه يمثل صمام الأمان للبلد ولولاه لما تحققت الانتصارات على زمر داعش الإرهابية".

وأضاف السهلاني، أن "العامري اعتبر في حينها، أن حصر السلاح بيد الدولة هو الطريق الأسلم وأن يرتبط الحشد الشعبي بكل فصائله بالقائد العام للقوات المسلحة وقد أوصى العامري أمراء الفصائل في الحشد أن يكونوا مثالاً رائعاً في الانضباط والضبط العسكري والتقييد بكل الأوامر التي تصدر من المراجع العسكرية العليا وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحدٍ يواجه البلد".

وتابع، أن "رؤية العامري بعيدة المدى كانت لها بعدها الاستشرافي وقناعتنا بأن الحشد الشعبي يمثل البعد الاستراتيجي والقوى العسكرية التي لها قيمتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وكونها قوة دحظت عصابات داعش"، مشدداً على أن "رسالتنا ل‍داعش وغيرهم من العصابات الارهابية أن لا يتبادر إلى أذهانهم أننا غائبون أو أنهم بعيدون عن أنظارنا وسيكون لنا حالة العودة بليلة وضحاها في حال تهدد أمن العراق والمواطن للخطر".