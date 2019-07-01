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بعد “فشله“ بأداء مهامه.. تحالف العامري يطالب عبد المهدي بتغيير وزير الإتصالات قبل استجوابه


طالب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتغيير وزير الاتصالات نعيم الربيعي، كونه فشل في اداء مهامه.

وقال النائب عن التحالف كريم عليوي، في تصريح صحفي إن "وزير الاتصالات نعيم الربيعي لم يكن موفقاً في عمله منذ البداية ولم يقدم اي شيء او اي انجاز طيلة الفترة الماضية، وهو لا يملك اي خبرة في مجال عمله".

وأضاف عليوي، أن "اداء وزير الاتصالات ضعيف ولم يقدم شيء، وهناك تردي في الخدمات فيما يخص الاتصالات والانترنيت، ولهذا نطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتغيير وزير الاتصالات كونه غير قادر على فعل اي انجاز وغير مهني في عمله".

وتابع عليوي، "على عبد المهدي تغييره، قبل ان يكون هناك استجواب من قبل مجلس النواب، واقالته، فهناك توجه برلماني قوي بهذا الصدد، خصوصا هو احد المشولين بإجراءات المساءلة والعدالة".

وكشفت لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية في وقت سابق من، اليوم الاثنين، عن ورود شكاوى "كثيرة" لها حول تردي خدمات الإنترنت والاتصالات في العراق، فيما أكدت "قرب" استضافة وزير الاتصالات نعيم الربيعي وهيأة الإعلام في البرلمان لبحث ذلك.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي إن "سوء الخدمة في مجال الانترنت وكذلك الاتصالات، أمر واضح وتم تأشيره في لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية، إضافة إلى وصول شكاوى كثيرة لنا من مواطنين وجهات ومنظمات مختصة بهذا الشأن".

وأضاف الربيعي، أن لجنته "ستقوم باستضافة المعنيين كوزير الاتصالات نعيم الربيعي وكادر وزارته المتقدم إضافة إلى هيأة الإعلام والاتصالات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث هذا الإخفاق وتردي وسوء الخدمات المقدمة".

وكان عضو لجنة الخدمات حسين اليساري قد كشف، السبت، 29 حزيران، 2019، عن توجه نيابي لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي من منصبه، فيما حمله مسؤولية "تهريب سعات الانترنيت". 

وفي وقت سابق، وصف عدي عواد النائب عن كتلة "صادقون" البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق وزير الاتصالات نعيم الربيعي بـ"الفاشل"، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى استبداله فوراً.

وشهدت خدمة الإنترنت والاتصالات ترديا واضحا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار سخط ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدوا ذلك "سرقة" تقوم بها الجهات والشركات المعنية بتقديم هاتين الخدمتين مقابل ما تجنيه من "أرباح طائلة".

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بعد “فشله“ بأداء مهامه.. تحالف العامري يطالب عبد المهدي بتغيير وزير الإتصالات قبل استجوابه
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