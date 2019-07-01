بالفيديو.. عمليات “تسليب“ في ميزان الشاحنات بين البصرة وميسان

نظم العشرات من سائقي شاحنات الحمل، اليوم الاثنين، اعتصاما مفتوحا، ونصبوا سرادق على الطريق الرئيسي في منطقة العزير الواقعة بين محافظتي البصرة وميسان، احتجاجا على ما وصفوها بعمليات "التسليب" في ميزان الشاحنات.

وقال المعتصمون في مقطع فيديو سجله احدهم انهم يتعرضون لعمليات تسليب من قبل مستثمري محطات الوزن التي تشرف على عملها وزارة الاسكان والبلديات.

وأكدوا ان "تلك المحطات التي انشأت لحماية الطرق من حمولات الشاحنات الزائدة لا تقوم بوزن حمولة المركبات وكل ما تقوم به اخذ رسوم من السائقين فضلا عن مبالغ اضافية تؤخذ بالأكراه"، مناشدين نوابا من محافظة ميسان لـ"التدخل ووضع حد لعمليات اخذ الاموال منهم بالأكراه ودون وجه حق".