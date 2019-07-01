طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية

كشفت نقابة المعلمين في محافظة البصرة، الاثنين (1 تموز 2019)، عن تعرض مدير مركز امتحاني وعدداً من التدريسيين في المحافظة الى الاعتداء من قبل طالب وذويه، بعدما تم منعه من الغش اثناء الامتحان، فيما تعهدت برفع دعوى قضائية ضد الطالب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وذكرت النقابة في بيان إن "الأستاذ ضياء الزركاني مدير احد المراكز الامتحانية في محافظة البصرة، وأحد افراد حماية المركز قد تعرضا للاعتداء من قبل احد الطلبة، بسبب منعه من الغش اثناء الامتحان".

وأوضح أنه "تم استدعاء القوات الأمنية للسيطرة على الوضع، بعدما تم نقل الأستاذ والعنصر الأمنية الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل الطالب ومن معه الى السجن".

وطالبت النقابة، "بتفعيل قانون حماية المعلم لمنع تكرار مثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع العراقي"، مؤكدة أنها "سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة، في الدفاع عن مدير المركز الامتحاني، حيث تم تكليف محامي لمتابعة الدعوى".