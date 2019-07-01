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جهاز مكافحة الارهاب يعلن عن بشرى لمنتسبيه المفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران 2014


اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاثنين (01 حزيران 2019)، عن بشرى سارة لمنتسبيه المفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران 2014.

ودعا الجهاز في بيان  "منتسبيه من الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران 2014 إلى مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب لغرض تسجيل اسمائهم ووحداتهم وتاريخ فسخ عقودهم من الجهاز مع درج عناوينهم وارقام هواتفهم مع بيان اسباب غيابهم وهروبهم من الخدمة العسكرية".

واضاف ان ذلك جاء "ليتسنى للجنة النظر بطلبات اعادتهم الى الخدمة وفقا لما ورد في التوجيهات الواردة من مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وخلال مدة 10 ايام اعتبارا من 2 تموز 2019".

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جهاز مكافحة الارهاب يعلن عن بشرى لمنتسبيه المفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران 2014
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