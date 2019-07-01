الحزبان الكرديان يتفقان على ترشيح ثمانية أسماء لمنصب محافظ كركوك

كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسين على إستبدال الأسماء المرشحة الى تسنم منصب محافظ كركوك بمجموعة أسماء جديدة، مشيرا الى أن المكتب السياسي للحزبين سيختار الشخصية المناسبة من بين تلك الاسماء للمنصب.

وقال المصدر إن "إجتماعا عقد، اليوم، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني في مدينة السليمانية"، مبينا أن "الطرفين تباحثا حول تقديم المرشح الذي سيتسنم منصب محافظ كركوك".

وأوضح المصدر، أن "إجتماع الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني في السليمانية تمخض عن إستبدال الأسماء القديمة بمجموعة من الأسماء الجديدة المقترحة إلى المكتب السياسي لدى الحزبين لغرض البت في الشخصية التي ستتسنم منصب محافظ كركوك".

وبين المصدر، أن "الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني إتفقا اليوم على مرشح واحد من ضمن قائمة تتضمن ثمانية أسماء وسيتم رفع الشخصية التي تم التوافق بشأنها إلى المكتبين السياسيين في الحزبين المذكورين".

وتابع أنه "سيجري في المرحلة اللاحقة التداول مع الإتحاد الإسلامي الكردستاني أحد أعضاء قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك، والتي تضم إلى جانبه الحزبين الكرديين الرئيسين، ومن ثم سيتم طرح أسم المرشح على المكونين العربي والتركماني في مجلس المحافظة قبل عرضه خلال جلسة المجلس التي سيتم الدعوة لإنعقادها من قبل قائمة التأخي بهدف التصويت على الشخصية التي ستتسنم منصب محافظ كركوك".

وبحسب المصدر، فإن "تمرير المرشح لهذا المنصب سيمر بغالبية الأصوات بجميع الأحوال" .

وكان الحزبان الرئيسيان في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني) قد اتفقا في وقت سابق، على تقديم مجموعة مرشحين للمنصب لاختيار شخصية منها تتسنم منصب محافظ كركوك، حيث كان من المقرر اعلانه مع تسنم نيجرفان بارزاني منصب رئيس الاقليم.