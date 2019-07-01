الأخبار

وزارة الدفاع : العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في العراق


أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أنها عثرت على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في منطقة جنوبي البلاد.

وذكر بيان الوزارة أن "الموقعين المفترضين اللذين عثر عليهما لرفات أسرى كويتيين يقعان ضمن محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على الموقعين بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية".

وأشارت الدفاع العراقية إلى أن "رفات الأسرى رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين".

وأفادت الوزارة بأنه سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس صالح يؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية الجنوبية في إعادة الإعمار
عبدالمهدي يبحث مع الملك سلمان تعاون البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط
العدل: الحبس ثلاث سنوات لموظفة في عقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها
الحزبان الكرديان يتفقان على ترشيح ثمانية أسماء لمنصب محافظ كركوك
وزارة الدفاع : العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في العراق
انتشار امني كبير قرب ساحة العروسة في البصرة واوامر بمنع التظاهرات
النزاهة النيابية تكشف سبباً يعرقل ملاحقة الفاسدين في البلاد
شرطة نفط الجنوب تفشل مخطط آخر لعصابات تهريب النفط ومشتقاته
تحقيق بعقوبة: الإطاحة بخلية إرهابية مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في المدينة
الداخلية وجهاز المخابرات يضبطان معملاً لتصنيع السكائر المغشوشة في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك