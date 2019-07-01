شرطة نفط الجنوب تفشل مخطط آخر لعصابات تهريب النفط ومشتقاته

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مديرية شرطة نفط الجنوب افشلت مخططا آخر لعصابات تهريب النفط ومشتقاته.

وقال المصدر في حديث صحفي ان "فوج شرطة نفط غرب الرميلة واثناء قيام الدورية بمسح ميداني على الأنبوب الناقل للنفط الأسود لوحظ وجود صمام مربوط على الأنبوب عدد (٢) من محطة اللحيس الى محطة Ps1 في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة مع هوز بأنبوب بلاستيكي طوله (٢٥م)".

واضاف انه "لم يتم ملاحظة أي وجود لتهريب النفط"، مشيرا الى انه "تم وصول الفرق الفنية لوزارة النفط لإصلاح الخرق والتأكيد على إستمرار الدوريات من أجل تفويت الفرصة على عصابات التهريب النفط ومشتقاته".