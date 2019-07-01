تحقيق بعقوبة: الإطاحة بخلية إرهابية مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في المدينة

أعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، الاثنين، عن القبض على أفراد خلية إرهابية مسؤولة عن التفجيرات الاخيرة التي ضربت المدينة، فيما اكدت تصديق اعترافات المتهمين قضائياً.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "محكمة التحقيق في بعقوبة أكدت ان افراد خلية يبلغ عددهم خمسة متهمين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي اعترفوا بقيامهم بالتفجيرات الاخيرة التي حدثت خلال فترة عيد الفطر المبارك في منطقة المعلمين بقضاء بعقوبة".

واضاف ان "المتهمين ضبطت بحوزتهم أسلحة مختلفة ومناظير ليلية وحزام ناسف وان هذه الخلية تعمل ضمن قاطع مركز بعقوبة وتنطلق بعملياتها الإرهابية من مضافات على حافة نهر ديالى في جنوب بهرز".

وتابع المجلس ان "محكمة التحقيق اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائياً وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".