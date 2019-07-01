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الصجري يطالب عبد المهدي بمنع سفر سلمان الجميلي والكشف عن مجريات التحقيق معه


طالب رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس مكافحة الفساد بمنع سفر وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي، فيما دعا الى كشف نتائج التحقيق بقضايا فساده.

وقال الصجري في بيان ان "على رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الكشف عن مجريات التحقيق بقضايا فساد وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي بعد احالة ملفاته الى هيئة النزاهة الوطنية"، مبينا انه "يجب تقديم الأدلة والإثباتات حول تورط الجميلي بصفقات فساد وهدر للمال العام تقدر بملايين الدولارات".

واضاف ان "القضية يجب ان تكشف امام الرأي العام واحالة المتورطين للقضاء العراقي العادل"، مشيراً الى "وجود أذرع ما زالت تتعامل في وزارتي التخطيط والتجارة مع المتهم سلمان الجميلي وسنعمل على تقديم أسمائهم للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإحالتهم للتحقيق".

ودعا الصجري "هيئة النزاهة والمحاكم التحقيقية بإصدار قرار منع سفر سلمان الجميلي وكل من ورد اسمه في صفقات فساده لحين استكمال التحقيقات"، مؤكداً "دعمه وتعاونه ولجنة النزاهة النيابية مع حكومة عبدالمهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية في كشف ملفات الفاسدين والمتورطين بسرقة أموال الشعب واسترجاع الحقوق المسلوبة".

وطالب الصجري، في التاسع من ايار الماضي، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق الفوري مع "اخطر الفاسدين" ب‍العراق، بالاشارة الى وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي ووكيل وزارة المالية ماهر الدوهان.

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الصجري يطالب عبد المهدي بمنع سفر سلمان الجميلي والكشف عن مجريات التحقيق معه
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