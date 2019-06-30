المنافذ الحدودية تعلن ضبط شحنة بيض ورز معد للتهريب في منفذ الشلامجة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، ضبط بيض ورز معد للتهريب في منفذ الشلامجة، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم ضبط شاحنة حمل قادمة من ايران محملة بمادتي بيض مائد مع رز طعام في منفذ الشلامجة الحدودي، من قبل ضباط شعبة البحث والتحري خارج الحرم الگمركي كانت معدة للتهريب للبلد" .

واضافت الهيئة، أنه "وبعد الكشف والتدقيق تبين ان مادة الرز لا تحمل أجازة استيراد والبيض ممنوع دخوله حسب الروزنامة الزراعية دعماً للمنتج المحلي"، مشيرة الى "إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفة وفق محضر أصولي وإحالتها للجهات المعنية".