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عبد المهدي لمسؤول كوري: العراق واجه تحديات ومخاطر عديدة ونتطلع الى تنشيط الاقتصاد


اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه احد المسؤولين الكوريين الجنوبيين، الاحد، ان العراق واجه تحديات ومخاطر عديدة، معبرا عن تطلعه لتنشيط الاقتصاد العراقي واستثمار أمثل للثروات الطبيعية والطاقات البشرية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان  إن "رئيس المجلس استقبل اليوم مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو، والوفد المرافق له الذي يضم عددا من المسؤولين والرئيسين السابقين للكتلتين البرلمانيتين الحاكمة والمعارضة" .

واضاف المكتب، أن "عبد المهدي أعرب عن شكره للرئيس الكوري وترحيبه بالوفد الحكومي والنيابي الرفيع الذي يزور العراق، وأكد حرص العراق على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والسعي المشترك لتطويرها في ضوء فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجربة الكورية التي حققت نجاحات واضحة وخطوات سليمة في مختلف المجالات".

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "العراق واجه تحديات ومخاطر عديدة ونتطلع الى تنشيط الاقتصاد العراقي واستثمار أمثل للثروات الطبيعية والطاقات البشرية والأيدي العاملة بمشاريع استثمار مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصحة وغيرها".

ونقل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي تحياته الى رئيس مجلس الوزراء والتعبير عن ارتياحه لإستمرار التعاون وللمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية والرغبة بتطويرها لمافيه مصلحة البلدين.

وقال المستشار الرئاسي الكوري إن "كوريا تعتز كثيرا بمسيرة العلاقات العراقية الكورية، وقد جئنا الى بغداد لنحتفل معا بمرور ثلاثين عاما على انطلاقها ونعطي دفعة قوية للمستقبل"، مضيفا ان "كوريا الجنوبية مهتمة بتوسيع العلاقات الثنائية وزيادة التعاون وتلبية احتياجات العراق وتحقيق مساهمة أكبر للشركات الكورية في جهود البناء والإعمار".

واشار الى حضورها في العراق والى العديد من المشاريع القائمة ومنها مشروع بناء مستشفى لأمراض القلب للاطفال بناءً على طلب الحكومة العراقية .

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