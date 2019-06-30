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مداهمة اكبر وكر لتجارة الأسلحة والمخدرات والقبض على صاحبه في الموصل


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن مداهمة اكبر وكر لتجارة الأسلحة والمخدرات والقبض على صاحبه في الموصل.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من مداهمة اكبر وكر لتجارة الأسلحة والمخدرات في حي الوحدة بقضاء تلعفر في الموصل وتقبض على صاحبه"

وأوضحت أن ذلك تم "بعملية نوعية خاصة اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة في التنفيذ والتحرك السريع نحو الهدف المرصود". 

وبينت ان القوة ضبطت في داخل الوكر المواد التالية :

- ٤٥٣٦ اطلاقة مختلفة الانواع

- ٢٠٠٠ شريط بارود قاذفة

- ٥٠٠ ظرف عتاد كلاشنكوف

- ٥٠٠ نابض إرجاع لبنادق مختلفة

- ٧٦ بدن وغطاء بدن اسلحة مختلفة

- ٢٣ بندقية مختلفة

- ٦٠ مخزن سلاح متنوع

- ٩٩ سبطانة بندقية

- ١٣٢ قطعة لاجزاء اسلحة مختلفة

- ٢٧ شريط Bkc

- ٦ مسدسات مختلفة

- ٩ عدد يدوية مختلفة

- ٢ عقل للسيارات

- ٥ قاذفات RBG7 وAT4

- ١ رشاشة BKC

- ٤ رمانة يدوية

- ٦ قالب c4

- ١٠ كغم مواد متفجرة

بالإضافة إلى

- ٤ كغم من بلورات الكريستال الأبيض المخدرة.

 

وقد تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها

 

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