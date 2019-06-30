لبنان.. قتيلان وثلاثة جرحى حصيلة إطلاق نار على موكب وزير

افادت وسائل إعلام، الأحد، بسقوط قتيلين وثلاثة جرحى حصيلة إطلاق النار على موكب وزير في لبنان.

وذكرت "سبوتنيك"، إن "حادث إطلاق النار وقع خلال محاولة موكب الغريب المرور قرب صيدلية الحسام بين بلدتي قبر شمون والبساتين، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل".

وأضافت أن "اثنين من مرافقي الوزير لقيا حتفهما نتيجة إطلاق النار، متأثرين بإصاباتهما".

وأوضحت الوكالة، أنه "حصل احتكاك تبعه إطلاق نار، أدى إلى إصابة ثلاثة من مرافقي الغريب".