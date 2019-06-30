الحشد يصدر توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه في احدى مكاتب الداخلية

اصدرت مديرية الحشد الشعبي، الاحد، توضيحا بشأن وفاة أحد منتسبيه في احدى مكاتب الداخلية، مؤكدة أن التحقيقات لم تكتمل بعد بشأن طبيعة وفاته.

وقالت المديرية في بيان إن "المنتسب جواد كاظم شبل زيدان الذي توفي قبل ايّام في مكتب البياع التابع لوزارة الداخلية لم تكتمل التحقيقات بعد بشأن طبيعة وفاته".

وأضاف البيان أن "المتوفى لم يكن يشغل منصبا قياديا في الحشد، وتم تسليمه الى الجهات المعنية وفق أوامر قضائية بحسب ما معمول به في امن الحشد باعتبار أن التهمة الموجهة اليه مدنية وليست عسكرية".

ولفت البيان الى أن "الحشد الشعبي يتابع القضية باهتمام بالغ مع وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقا بالموضوع للوقوف على اسباب الوفاة والتحقيق متوقف على نتائج تقرير الطب العدلي"، مبيناً ان "الحشد الشعبي مؤمن بعدالة القضاء العراقي وبمهنية وزارة الداخلية بكشف الحقائق وعرضها على الرأي العام".

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، في (29 حزيران 2019)، عن وفاة القيادي في الحشد الشعبي جواد كاظم شبل سلطان نتيجة التعذيب في مكتب مكافحة المخدرات بالبياع، داعيا وزير الداخلية الى فتح تحقيق فوري بالحادث.