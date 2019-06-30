نائب: وزارة الكهرباء تتحايل على المواطنين من خلال تخفيض الفولتية لزيادة ساعات التجهيز

اتهم النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، الاحد، وزارة الكهرباء بـ"التحايل" على المواطنين من خلال تخفيض الفولتية لزيادة ساعات التجهيز، مطالبا الوزارة بمنح الكهرباء بشكل طبيعي.

وقال الخفاجي في حديث صحفي ان "وزارة الكهرباء تتحايل علينا في المحافظة من خلال تخفيض فولت الكهرباء مابين ١٧٠-١٨٠ فولت بدلا من ٢٢٠ فولت في ذريعة زيادة ساعات التجهيز للكهرباء".

واضاف ان "هذه الفولتية تمنع اجهزة التبريد من العمل في محاولة من الوزارة لتقليل الجهد وزيادة الساعات"، معتبرا ان "هذه اجراءات غير مقبولة وعلى الوزارة ان تعطي الكهرباء بشكل طبيعي وليس هكذا".

واكد ان "الوزارة تمنح الكهرباء ساعتين غير مستمرة حيث يتخللها قطوعات مستمرة ورغم هذا الفولتية منخفضة"، لافتا الى "اننا لا نعلم هل ان هذا الاجراء في بابل فقط ام في جميع المحافظات لكنه فعليا يحصل الان في بابل".