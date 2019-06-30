الحلبوسي يوجه باعلان اسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باعلان اسماء النواب المتغيبين عن جلسة المجلس المقررة اليوم الاحد 30 حزيران 2019.

وقال مصدر صحفي إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه باعلان اسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم عبر وسائل الاعلام.

وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق اليوم تأجيل عقد الجلسة رقم 29 ساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب.

وعادة ماتقرر رئاسة المجلس تأجيل عقد الجلسات اليومية الى نصف ساعة أو ساعة بسبب عدم اكتمال نصاب اعضاء المجلس.