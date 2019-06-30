تحقيق البصرة: القبض على 14 متهما حاولوا تهريب 13 صهريجا محملا بالنفط

كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، الاحد، عن ضبط 13 صهريجا محملة بمادة النفط الخام، فيما اكدت القبض على 14 متهماً بتهريبها وصدقت اقوالهم قضائياً.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان "فريقاً من محققي هيأة النزاهة وباشراف ومتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة تمكن من ضبط صهاريج كانت محملة بمادة النفط الخام لغرض تهريبها في منطقة الدير في المحافظة".
واضاف انه "تم توقيف 14 متهماً بتهريب النفط الخام"، مشيرا الى ان "المحكمة اتخذت كافة الإجراءات بحقهم وصدقت أقوالهم قضائياً وفقاً لأحكام المادة 3/ أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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