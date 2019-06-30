تحقيق البصرة: القبض على 14 متهما حاولوا تهريب 13 صهريجا محملا بالنفط

كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، الاحد، عن ضبط 13 صهريجا محملة بمادة ‏النفط الخام، فيما اكدت القبض على 14 متهماً بتهريبها وصدقت اقوالهم قضائياً.‏

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان "فريقاً من محققي هيأة ‏النزاهة وباشراف ومتابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة تمكن ‏من ضبط صهاريج كانت محملة بمادة النفط الخام لغرض تهريبها في ‏منطقة الدير في المحافظة".‏

واضاف انه "تم توقيف 14 متهماً بتهريب النفط الخام"، مشيرا الى ان "المحكمة اتخذت كافة الإجراءات بحقهم ‏وصدقت أقوالهم قضائياً وفقاً لأحكام المادة 3/ أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.