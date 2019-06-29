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عمليات البصرة تؤكد ضرورة استحصال الموافقات الأصولية بخصوص المظاهرات


اكدت قيادة عمليات البصرة، السبت، على ضرورة استحصال الموافقات الأصولية بخصوص المظاهرات، فيما أشارت إلى أن التظاهر والمطالبة بالحقوق حق مشروع كفله الدستور.

وذكرت القيادة في بيان ان "قيادة عمليات البصرة تؤكد على أوامرها السابقة في استحصال الموافقات الأصولية بخصوص المظاهرات وتقديم طلب رسمي عن طريق مكتب المحافظ باعتباره رئيس الجنة الأمنية العليا في محافظة البصرة، وذلك خوفا على أبناء المحافظة من المندسين والمخربين وكذلك الحفاض على البنى التحتية للمحافظة".

وأضافت أنه "يجب ان تكون هناك جهة معرفة للمظاهرات والقائمين عليها ويجب تحمل المسؤولية من قبلهم اتجاة أبناء مدينتهم واخوانهم والوقوف مع القوات الأمنية في حفض الأمن والاستقرار".

وأوضحت القيادة، أن "التظاهر والمطالبة بالحقوق حق مشروع كفلة الدستور، وأن القوات الأمنية مع أبناء البصرة شريطة استحصال الموافقات الأصولية من الجهات المختصة".

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