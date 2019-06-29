كيف تسبب ’’الصراع السني’’ بعرقلة تمرير مرشحة التربية؟

كشفت انتصار الغريباوي النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، عن سبب عدم نيل مرشحي وزارة التربية ثقة مجلس النواب حتى الان.

وقالت الغريباوي، في تصريح صحفي إن "الصراع السني - السني على منصب وزارة التربية محتدم جدا بين عدة كتل سنية".

واشارت الغريباوي، الى أن "السبب المباشر في عرقلة تمرير مرشحة التربية التي عرضت على البرلمان في الجلسة السابقة هو ما يحدث من صراع بين الاطراف السياسية داخل القوى السنية".

واضافت الغريباوي، أن "التنافس على الوزارة كبير بين تلك الجهات، بالتالي عملية تمرير اية مرشحة تطرح لنيل ثقة مجلس النواب تحتاج توافق بين الجهات السنية من اجل التصويت".

وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، إن السبب الرئيس لعدم التصويت على مرشحة منصب وزير التربية، زاهدة عبد الله محمد العبيدي، هو كونها مرشحة زعيم المشروع العربي، خميس الخنجر.

وأوضح الخربيط، في تصريح صحفي امس الجمعة، إن "السبب الرئيس يعود إلى أنها مرشحة ضمنية من قبل خميس الخنجر، لكن بصفة مستقلة، وذلك من أجل أن تمر بالتصويت بهذه الصفة".

وأضاف أن "هذه الخدعة لم تمر علينا وعلى قوى أخرى، فكونها مرشحة من قبل المشروع العربي وزعيمه، يعني أنها وقعت على كل ما يريد وستُدار الوزارة من قبل جماعة الخنجر وليس الوزيرة".

ورداً على سؤال بشأن الموقف المتصلب الذي تتخذه القوى السنية من الخنجر رغم أنه أحد القيادات السنية، يقول الخربيط إن "الخنجر مشى في مشروع آخر وجاء بطريقة غير شفافة للعملية السياسية وبالتالي هو الآن يدفع الثمن".

وكان مجلس النواب، قد صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد العبيدي، وزيراً للتربية.

قبل ذلك صوت البرلمان في جلسته الـ(26) التي عقدها الاثنين (24 حزيران الجاري)، على وزراء الدفاع والداخلية والعدل،

فيما رفض منح ثقته لمرشحة المشروع العربي لوزارة التربية، سفانة الحمداني واقال في الجلسة ذاتها شيماء الحيالي كوزيرة للتربية.