الحلبوسي لاعضاء مجلس الامن: نتطلَّع لتشريع قوانين تنعكس إيجابا على حياة المواطنين

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، لأعضاء مجلس الأمن، أن البرلمان يتطلع لتشريع قوانين تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، وبحضور عددٍ من قادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية، ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في أول زيارة للعراق".

وأعرب الحلبوسي، خلال اللقاء عن "تقديره لهذه الزيارة التي تدلُّ على دعم مجلس الأمن الدولي واهتمامه بالعراق، بعد أن حقق العراقيون انتصارهم المؤزر على الإرهاب نيابة عن العالم".

وعبَّر رئيس البرلمان، عن "تقدير العراق لجهود المجتمع الدولي، الذي قدَّم الدعم للشعب العراقي سواء في حربه على الإرهاب أو المساعدة بملف النزوح وإعادة الاستقرار، آملا استمرار الدعم والإيفاء بالالتزامات الدولية تجاه العراق".

واستعرض الحلبوسي "جهود مجلس النواب في إقرار القوانين المهمة، والتي تمسُّ حياة المواطنين، مؤكدا أن المجلس يتطلَّع لتشريع قوانين تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، من خلال برامج الإصلاح ومكافحة الفساد والحد من الفقر وإيلاء الطبقات المحرومة رعاية أكبر، فضلا عن معالجة الآثار المترتبة على الإرهاب".

واستعرض أيضاً خلال اللقاء "مستجدات الوضع الدولي والإقليمي، وأزمات المنطقة، وضرورة العمل المشترك؛ لإنهاء هذه التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي عبر الحوار البنَّاء والوسائل السلمية الهادفة".

من جانبهم، قدَّم أعضاء مجلس الأمن التهنئة للعراقيين في انتصارهم على الإرهاب، واصفين زيارتهم هذه بالتاريخية، وأنها إشارة دعم واضحة لوحدة العراق وسيادته ولجهوده في إعادة الاستقرار والتنمية، فيما أثنى الوفد الزائر على الدور المهم لمجلس النواب في العملية السياسية بالعراق، والجهود الدبلوماسية البرلمانية في حلحلة أزمات المنطقة والانفتاح على المحيط العربي والدولي.