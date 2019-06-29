قائد شرطة البصرة يعلن حصول الموافقات باعتقال العناصر التي تستهدف الدور

اعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، السبت، عن حصول الموافقات باعتقال العناصر التي تستهدف الدور السكنية.

وقال فليح في بيان، إنه "تم حصول الموافقات القضائية بالقاء القبض على العناصر التي تستهدف الدور السكنية للمواطنين بما فيهم المسؤولون لابعاد المدفوعين لهذا الاتجاه عن المتظاهرين السلميين".

وأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم السبت، بإصابة متظاهرين بعد محاولتهم التوجه صوب دار استراحة محافظ البصرة اسعد العيداني.

وأكدت قيادة عمليات البصرة، السبت، على ضرورة استحصال الموافقات الأصولية بخصوص المظاهرات، فيما أشارت إلى أن التظاهر والمطالبة بالحقوق حق مشروع كفله الدستور.