عمليات البصرة تدعو المتظاهرين الى عدم التظاهر أمام بيوت المسؤولين

دعت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، المتظاهرين والهيئات التنسيقية والشباب البصري الى عدم التظاهر أمام بيوت المسؤولين للابتعاد عن بث الرعب في نفوس الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى.

وقالت القيادة في بيان "ندعو الإخوة المتظاهرين والهيئات التنسيقية والشباب البصري الغيور بعدم التظاهر أمام بيوت المسؤولين مما يؤدي الى بث الرعب والخوف في نفوس الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وبما يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق والغيرة البصرية".

وأضافت القيادة، "علينا جميعا التحلي بالمسؤلية وعدم الإساءة للآخرين من خلال المطالبة بالحقوق ومعرفة الوقت والزمان والمكان والاختيار الصحيح للمظاهرات واستحصال الموافقات الرسمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقوات الأمنية والابتعاد عن إثارة حفيضة المواطن البصري".

وكانت قيادة شرطة البصرة وجهت، في وقت سابق من اليوم السبت، نداء الى ابناء المحافظة، فيما حذرت من حرف التظاهرات السلمية عن مسارها.