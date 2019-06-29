الرئاسات الثلاث تقرر تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى تشرين الأول المقبل

قررت الرئاسات الثلاث، اليوم السبت، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان أن "الرئاسات الثلاث عقدت اليوم اجتماعاً، في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، وتقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".

وبحسب البيان، تطرق الاجتماع إلى "وثيقة الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة"، وشدد المجتمعون على "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه، والتأكيد على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية".

وبحسب البيان، أكدت الرئاسات الثلاث، على "اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق".