مجلس ذي قار يعلن موعد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، موعد فتح باب الترشيح لاختيار محافظ جديد بدلا عن المقال يحيى الناصري.

وقال عضو المجلس حسن الوائلي، في حديث صحفي إن "المحافظ المقال له حق الطعن لدى المحكمة، ومن ثم تنظر المحكمة في الطعن بمدة لا تزيد عن 30 يوما، لتبت بقرار الطعن".

وأضاف الوائلي، أن "مجلس ذي قار ينتظر قرار المحكمة، لفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ"، لافتا الى ان "الاسماء التي طرحت في الاعلام لا حقيقة لها، لان الحديث عن هذا الامر سابق الاوان".

واشار الى ان "المحافظ الحالي لم تسحب يده بالتالي هو من يدير شؤون المحافظة، حتى صدور قرار المحكمة بالطعن الذي تقدم به، لكنه لا يمتلك صلاحية اقالة المستشارين او المدراء العامين".

وكان مجلس ذي قار، صوت الاربعاء 26 حزيران 2019، على اقالة المحافظ يحيى الناصري بعد ساعات من التصويت على عدم القناعة باجوبة استجوابه.

وقال مصدر صحفي إن 23 عضوا صوتوا على إقالة الناصري بعد ساعات من التصويت على عدم القناعة باجوبة استجوابه.

واضاف أن التصويت على اقالة الناصري جاء بالاغلبية المطلقة لجميع الحاضرين.