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الكهرباء تعلن افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيجي - كركوك


أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، 29 حزيران، 2019، افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيجي – كركوك.

وذكر بيان لإعلام وزارة الكهرباء، أنه "نيابة عن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، وبحضور محافظ صلاح الدين، عمار جبر، وعدد من القادة الأمنيين والمسؤولين، افتتح مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، المهندس خالد غزاي، يوم الثلاثاء الموافق 25 /6/ 2019، محطة بيجي التحويلية، جهد (400 ك.ف)، وخط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق(بيجي - كركوك) (400 ك.ف)، في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "هذه المحطة، تعد من المشاريع المنجزة الاولى على صعيد جمهورية العراق، كون العمل قد تم بجهود ذاتية من قبل ملاكات وزارة الكهرباء، والذي كان حكرا على الشركات الاجنبية، وتم اكمال هذا المشروع من المواد الاولية المتوفرة في المخازن والمواد الاحتياطية لبعض المحطات المدمرة".

وقال المدير العام، في حديثه عن اهمية محطة بيجي التحويلية، وخط (بيجي - كركوك)، الذي دمر جراء العمليات العسكرية، ان "ملاكاتنا باشرت بهمة عالية وبجهود ذاتية واستثنائية رغم معوقات العمل من قلة المواد والتخصيصات المالية بأعادة تأهيل خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق(بيجي - كركوك)(400 ك.ف)، وبطول (120) كم، وبعدد (198) برجاً، بعد تدميره بشكل شبه تام، ولكون المناطق نائية كانت الجهود استثنائية وكبيرة من قبل ملاكاتنا لانجاز العمل بوقت قياسي".

وذكر غزاي، ان "ملاكاتنا الهندسية والفنية تمكنت بجهود ذاتية، وبعمل متواصل ليلا ونهارا وفي ايام العطل الرسمية وشهر رمضان المبارك من انجاز مشروع نصب محطة بيجي التحويلية (400 ك.ف) وبسعة (250 mva)، في قضاء بيجي رغم قلة التخصيصات، ومعوقات العمل الأخرى".

وأشار الى ان المشروع "يعتبر فريدا من نوعه في العراق كونه مبتكر من مرحلة التخطيط والتنفيذ والانجاز والذي سيسهم مع ربطه بخط (بيجي - كركوك)، بزيادة ساعات التجهيز في محافظة صلاح الدين، فضلا عن زيادة الوثوقية والاستقرار، وتوفير مصدر بديل لتجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظتي صلاح الدين ونينوى، وتجهيز مناطق مدينة تكريت وقضاء بيجي والشرقاط وناحية الحجاج، بالطاقة الكهربائية خدمة لساكني هذه المناطق، بالاضافة الى ديمومة الاستقرار السكاني والامني فيها".

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الكهرباء تعلن افتتاح محطة بيجي التحويلية وادخال خط الضغط الفائق بيجي - كركوك
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