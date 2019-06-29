التربية: اسئلة السادس الاعدادي من ضمن المنهاج والقضاء على الغش الالكتروني اهم مانركز عليه

أكد وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات علي مسعد الإبراهيمي، السبت، أن اسئلة السادس الاعدادي هي من ضمن المنهاج الدراسي، مبينا ان أهم ما تركز عليه وزارة التربية هو القضاء على الغش الالكتروني.

وقال الابراهيمي في بيان إن "الاسئلة الامتحانية ستكون من ضمن المنهاج والقضاء على الغش الالكتروني باحدث الاجهزة التي صنعتها الوزارة ذاتيا من اهم مانركز عليه".

واجرى وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية، بحسب البيان، جولة تفقدية رفقة المدير العام للامتحانات في الوزارة شاكر نعمه عبد عون والمدير العام لتربية بغداد الرصافة الثانية قاسم العكيلي، شملت عدداً من المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية في يومها الثاني في مقر كلية الاسراء الجامعة.

ودعا الابراهيمي، الطلبة الى "استثمار جميع اوقاتهم واستغلالها في الدراسة في المواد الامتحانية المقبلة لتحقيق درجات عالية تضمن لهم معدل جيد يؤهلهم للدخول الى الجامعات التي يرغبون فيها لخدمة العراق".