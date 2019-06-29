مفتي أهل السنة يدعو وزير الداخلية لإصدار أمر بإغلاق محال بيع الخمور ببغداد.. حماتها أبناء الإسلام !

طالب مفتي أهل السنة مهدي الصميدعي، وزير الداخلية ياسين الياسري، بمنع بيع وتداول الخمور في العراق بشكل عام وبغداد بالخصوص.

وقال الصميدعي في إحدث خطبة له إن "بغداد عاصمة الصحابة، عاصمة الامام موسى الكاظم عاصمة ابو حنيفة، عاصمة احمد بن حنبل، ومحلات الخمور بشكل علني،،، في هذا الزمن نعيب زماننا والعيب فينا".

وبين أن "من يعيب العلمانية، فأنهم كانوا اذا خرجت زانية في الشارع يصلبوها ويقتلوها، والان في زمن وراية الاسلام والاحزاب الاسلامية التي تحكم البلد والخمر منتشر، ويمكن لاي شخص ان يرى ما يحصل".

وأوضح أنه "سابقاً في منطقة العامرية، كان المواطن لا يستطيع أن يلفظ كلمة (خمر) لان لسانه سيُقص، والان محلات الخمور بشكل علني، ومن يحميها ابناء الاسلام من الشرطة".

ودعا الصميدعي، "وزير الداخلية الى ان يتقي الله كونه ابن آل البيت، وأن يغلق محال الخمور"، قائلاً: "ماذا سيكتب التاريخ عنا، ما بقي ماء في وجوهنا وعيرونا بكل ثوب للاسف".