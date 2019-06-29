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الحلبوسي يوجه دعوة لاعضاء البرلمانات الاسيوية لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط


وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، دعوة رسمية لاعضاء البرلمانات الاسيوية لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط في بغداد.

وقال الحلبوسي في الدعوة، "يسعدني ان اتوجه لدعوة برلمانكم الموقر واعضاء البرلمان الذي ترأسونه لحضور اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط لجمعية البرلمانات الاسيوية الذي سيعقد للفترة من 3 الى 5 ايلول 2019 في بغداد - جمهورية العراق".

وأضاف الحلبوسي، أن "مجلس النواب العراقي ستولى بوصفه البرلمان المضيف للاجتماع تهيئة كافة الاجراءات والمستلزمات الخاصة لانجاح اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الاسيوية في بغداد وبما يدير ومكانة الجمعية البرلمانية"، خاتما دعوته بالقول "نتطلع لاستقبال اعضاء الوفد البرلماني في بغداد".

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الحلبوسي يوجه دعوة لاعضاء البرلمانات الاسيوية لحضور اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط
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