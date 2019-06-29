رئيس مجلس الأمن : العراق ضحى كثيراً لهزيمة داعش

أكد مندوب الكويت الدائم في الامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية منصور العتيبي، السبت، أن العراق ضحى كثيراً لهزيمة تنظيم "داعش"، فيما أشار إلى ان هناك عزم لخلق آلية لمتابعة إعمار المناطق المحررة.

وقال العتيبي في حديث صحفي، إن "زيارة أعضاء ب‍مجلس الأمن الدولي إلى بغداد هي الأولى في تاريخها"، مبيناً أنه "تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، فضلاً عن وزير الخارجية محمد علي الحكيم".

وأضاف أن "الاجتماعات كانت مثمرة للغاية، فقد تم استعراض العلاقات العراقية مع الدول المجاورة ومواقف العراق تجاه الخليج والتحديات التي تواجه العراق".

وأوضح العتيبي، أن "العراق ضحى كثيرا لهزيمة داعش والمجتمع الدولي يجب ان يقف مع العراق في هذه الفترة".

وأشار رئيس مجلس الأمن، إلى أن "المؤتمر الدولي الذي عقد في شهر شباط من العام الماضي، برئاسة كويتية عراقية بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، ونتج عن الاجتماع تعهدات من دول كثيرة تجاوزت 30 مليار دولار"، مبيناً أن "السؤال المطروح هو كيف نخلق الية لمتابعة هذه التعهدات لاعمار المناطق المحررة؟".