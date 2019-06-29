بدر النيابية تطالب عبد المهدي بعدم الاستجابة لضغوطات الكتل في ترشيح شخصيات حزبية

طالبت كتلة بدر النيابية، السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم الاستجابة لضغوطات الكتل السياسية لترشيح شخصيات حزبية.

وذكرت الكتلة في بيان انه "تماشياً مع نهج منظمة بدر الداعم للحكومة واعطاها الحرية الكاملة من دون تدخل في اختيار المناسبين للدرجات والمناصب الخاصة رؤساء الهيئات وكلاء الوزارات والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم".

وجددت الكتلة "مطالبة رئيس الوزراء بالمضي قدما بممارسة حقوقه الدستورية والقانونية من دون تدخل الاحزاب والكتل السياسية باختيار الاشخاص للمناصب المذكورة مما يتيح الفرصة للكفاءات المخلصة والنزيهة من ذوي الاختصاص والخبرة لشغل تلك المناصب وفق الاطر القانونية من شروط وضوابط بعيداً عن المحاصصة المقيتة".

وطالب رئيس الوزراء بـ "عدم الاستجابة لضغوطات الكتل السياسية بالتدخل في ترشيح شخصيات حزبية سبق وان اثبتت عدم كفاءتها وفشلها في مؤسسات الدولة".