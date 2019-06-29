نائبة تدعو مجلس مكافحة الفساد لتشكيل لجنة خاصة بشأن ملفات المحافظين المقالين

دعت النائب أنعام الخزاعي، السبت، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المحافظين المقالين.

وقالت الخزاعي في وثيقة، "ندعو رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المحافظين المقالين".

يشار الى أن عدد من مجالس المحافظات صوتت خلال الأيام السابقة على اقالة المحافظين بينها مجلس محافظة ذي قار الذي صوت على اقالة المحافظ يحيى الناصري، وايضا مجلس الديوانية الذي صوت على إقالة المحافظ سامي الحسناوي، فضلا عن تصويت مجلس محافظة كربلاء على اقالة المحافظ عقيل الطريحي.