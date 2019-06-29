عبد المهدي لأعضاء مجلس الأمن : بفتوى المرجعية توحد العراقيون

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، انه بفتوى المرجعية الدينية في النجف الاشرف توحد العراقيون، فيما اشار اعضاء مجلس الامن الدولي ان زيارتهم الى العراق تاريخية وهي الاولى من نوعها.

وقال عبد المهدي في بيان نشره مكتبه الاعلامي خلال لقائه باعضاء مجلس الامن الدولي الذين وصلوا الى بغداد اليوم ان "تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار".

واضاف انه "بفتوى المرجعية الدينية العليا توحد العراقيون وبوحدتهم انتصروا على داعش".

من جانبه، اكد اعضاء مجلس الأمن الدولي ان "زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها"، مشيريا الى "الدعم لسيادة العراق واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية".

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت، امس الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيزورون بغداد اليوم السبت، لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار وإعادة الإعمار.