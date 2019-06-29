عبد المهدي يشكر مجلس الأمن الدولي على دعمه للعراق وشعبه وحكومته

قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، شكره الى اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال استقباله لهم اليوم.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يستقبل اعضاء مجلس الأمن الدولي، ويشكر اهتمام المجلس ودعمه للعراق وشعبه وحكومته".

وأضاف البيان، أن "اعضاء مجلس الأمن اشادوا بسياسية الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقتها مع محيطها العربي والدولي".

واكد اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال البيان ان "زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها"، مشيرين الى "دعم سيادة العراق واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن "تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار".

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت، امس الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيزورون بغداد، اليوم السبت، لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار وإعادة الإعمار.