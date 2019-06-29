الأخبار

عبد المهدي يشكر مجلس الأمن الدولي على دعمه للعراق وشعبه وحكومته


قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، شكره الى اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال استقباله لهم اليوم.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يستقبل اعضاء مجلس الأمن الدولي، ويشكر اهتمام المجلس ودعمه للعراق وشعبه وحكومته".

وأضاف البيان، أن "اعضاء مجلس الأمن اشادوا بسياسية الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقتها مع محيطها العربي والدولي".

واكد اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال البيان ان "زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها"، مشيرين الى "دعم سيادة العراق واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن "تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار".

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت، امس الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيزورون بغداد، اليوم السبت، لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار وإعادة الإعمار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجمارك تصدر تنويها الى كافة المسافرين عبر مطار بغداد والنجف والبصرة
نائب: الدولة اصبحت مشلولة مع انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم
الإعلام الأمني: تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي الموصل
عبد المهدي لأعضاء مجلس الأمن : بفتوى المرجعية توحد العراقيون
اندلاع حريق داخل محال لبيع الدراجات النارية جنوب شرقي بغداد
اعتقال شخصين يقومان بإستخدام أجهزة الغش الألكتروني للطلبة في الديوانية
عبد المهدي يشكر مجلس الأمن الدولي على دعمه للعراق وشعبه وحكومته
العراق طالب واشنطن بادلة تثبت انطلاق طائرات من اراضيه قصفت مواقع سعودية
الصالحي: فروقات كبيرة بين سجلات ناخبي الداخلية والتجارة في كركوك
انتخاب غيداء كمبش رئيسة للجنة التعليم النيابية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.38
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
فيسبوك