الأخبار

الصالحي: فروقات كبيرة بين سجلات ناخبي الداخلية والتجارة في كركوك


كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، السبت، عن وجود فروقات كبيرة في الاقام بسجلات الناخبين الخاصة بوزارتي الداخلية والتجارة في كركوك، مشيرا الى انه بحال عدم الوصول لاتفاق بشأن المحافظة من الممكن ان يمضي البرلمان بالتصويت على جميع تعديلات قانون الانتخابات باستثناء المواد المتعلقة بها.

وقال الصالحي في حديث صحفي إن "الاجتماعات والحوارات لازالت مستمرة حول قضية انتخابات كركوك، وقدمنا عدة مقترحات ولدينا الية لتدقيق سجل الناخبين مع اضافات اخرى تتعلق بوضع كركوك"، مبينا ان "بحال عدم الوصول الى اتفاق بما يخص قضية كركوك فمن الممكن ان يمضي مجلس النواب في التصويت على جميع تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات باستثناء المواد المتعلقة ب‍كركوك".

وأضاف الصالحي، أن "المفاوضات مستمرة مابيننا وبين ممثلي المكونين الكردي والعربي من جهة ومع مفوضية الانتخابات من جهة اخرى للوصل الى صيغة مقبولة بشان انتخابات كركوك"، لافتا الى أن "الحكومة حتى اللحظة لا يشجعنا عملها خاصة ان هناك العديد من الجهات داخل الحكومة اكدت لنا وجود فرق كبير بسجلات الناخبين مابين وزارتي التجارة والداخلية، مايعني ان هناك محاولات لحسم الملف بطريقة نحن غير مقتنعين بها مما ترك الامر معلقا دون الوصول الى اتفاق حتى اللحظة".

 

يذكر أن اعضاء في مجلس النواب عن محافظة كركوك دعوا، في (15 نيسان 2019)، الى أن يكون مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة مستقلا، فيما طالبوا بـ"دعم القوات الامنية التي حققت الامن بالمحافظة وتقديم الدعم الاقتصادي ل‍كركوك خاصة انها المحافظة النفطية الثانية لكنها تعاني الاهمال".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجمارك تصدر تنويها الى كافة المسافرين عبر مطار بغداد والنجف والبصرة
نائب: الدولة اصبحت مشلولة مع انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم
الإعلام الأمني: تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي الموصل
عبد المهدي لأعضاء مجلس الأمن : بفتوى المرجعية توحد العراقيون
اندلاع حريق داخل محال لبيع الدراجات النارية جنوب شرقي بغداد
اعتقال شخصين يقومان بإستخدام أجهزة الغش الألكتروني للطلبة في الديوانية
عبد المهدي يشكر مجلس الأمن الدولي على دعمه للعراق وشعبه وحكومته
العراق طالب واشنطن بادلة تثبت انطلاق طائرات من اراضيه قصفت مواقع سعودية
الصالحي: فروقات كبيرة بين سجلات ناخبي الداخلية والتجارة في كركوك
انتخاب غيداء كمبش رئيسة للجنة التعليم النيابية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.38
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
فيسبوك