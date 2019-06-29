الصالحي: فروقات كبيرة بين سجلات ناخبي الداخلية والتجارة في كركوك

كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، السبت، عن وجود فروقات كبيرة في الاقام بسجلات الناخبين الخاصة بوزارتي الداخلية والتجارة في كركوك، مشيرا الى انه بحال عدم الوصول لاتفاق بشأن المحافظة من الممكن ان يمضي البرلمان بالتصويت على جميع تعديلات قانون الانتخابات باستثناء المواد المتعلقة بها.

وقال الصالحي في حديث صحفي إن "الاجتماعات والحوارات لازالت مستمرة حول قضية انتخابات كركوك، وقدمنا عدة مقترحات ولدينا الية لتدقيق سجل الناخبين مع اضافات اخرى تتعلق بوضع كركوك"، مبينا ان "بحال عدم الوصول الى اتفاق بما يخص قضية كركوك فمن الممكن ان يمضي مجلس النواب في التصويت على جميع تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات باستثناء المواد المتعلقة ب‍كركوك".

وأضاف الصالحي، أن "المفاوضات مستمرة مابيننا وبين ممثلي المكونين الكردي والعربي من جهة ومع مفوضية الانتخابات من جهة اخرى للوصل الى صيغة مقبولة بشان انتخابات كركوك"، لافتا الى أن "الحكومة حتى اللحظة لا يشجعنا عملها خاصة ان هناك العديد من الجهات داخل الحكومة اكدت لنا وجود فرق كبير بسجلات الناخبين مابين وزارتي التجارة والداخلية، مايعني ان هناك محاولات لحسم الملف بطريقة نحن غير مقتنعين بها مما ترك الامر معلقا دون الوصول الى اتفاق حتى اللحظة".

يذكر أن اعضاء في مجلس النواب عن محافظة كركوك دعوا، في (15 نيسان 2019)، الى أن يكون مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة مستقلا، فيما طالبوا بـ"دعم القوات الامنية التي حققت الامن بالمحافظة وتقديم الدعم الاقتصادي ل‍كركوك خاصة انها المحافظة النفطية الثانية لكنها تعاني الاهمال".