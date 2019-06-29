الرئيس صالح يؤكد للبارزاني ضرورة الإستناد للدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ضرورة الإستناد للدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة، فيما ابدى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في بغداد اليوم السبت، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حيث جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد".

ونقل البيان عن صالح، تأكيده على "أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وضرورة الإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة".

بدوره ابدى رئيس اقليم كردستان "رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك".