الدفاع تنفي وجود اي صفحة رسمية تابعة لوزيرها على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الدفاع، الجمعة، وجود اي صفحة رسمية تابعة لوزيرها نجاح الشمري على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزارة تنفي وجود أي صفحة رسمية بإسم وزير الدفاع نجاح الشمري، على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك – تويتر - الانستغرام)".

واضافت، أن "اي صفحة منسوبة للوزير هي صفحة وهمية ومزيفة"، مؤكدة انه "لن تكون هناك صفحة للوزير في الوقت الحالي أو في المستقبل".

واشارت الوزارة، "لمعرفة أخبار وإنجازات وزير الدفاع فإن موقع الوزارة (mod.mil.iq) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك_ التويتر_ الانستغرام) هي المنبر الإعلامي الوحيد لنقل هذه الأخبار".